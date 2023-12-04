Вечная красота плитки в ванной комнате несомненна, а пространство кухни, украшенное мрамором, керамикой, фарфором или натуральным камнем, чаще всего вызывает восторг. Однако не все виды плитки сейчас актуальны – есть много вариантов, уже давно устаревших.

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Глянцевая плитка

"Стекло и глянцевая плитка уже устарели и даже немного портят вид кухни или ванной. А вот матовая плитка не только излучает более расслабленную атмосферу, но и имеет это вневременное качество, которое может сделать любое пространство без труда шикарным", – рассказала эксперт Джинджер. Кертис.

Глянцевая бордовая плитка / Фото deVOL

Плитка метро 12x24

"Когда-то плитка размером 12x24 была свежей и новой, но теперь стала просто привычным решением. Хотя она до сих пор выглядит неплохо, но существует так много роскошных типов плиток, что было бы жалко не изучать другие, более новые варианты", – говорит эксперт Джоуи Коничелла.

Белая плитка метро в ванной комнате / Future PLC

Мозаичная плитка

"Маленькие мозаичные плитки или стеклянные плитки были огромным трендом 12 лет назад. Пора проявить смелость и заменить их. Например, выберите мрамор для более роскошной атмосферы в ванной комнате", – советует дизайнер Бьянка Эклунд.