Вічна краса плитки у ванній кімнаті безсумнівна, а простір кухні, оздоблений мармуром, керамікою, порцеляною чи натуральним каменем, найчастіше викликає захват. Проте не всі види плитки зараз актуальні – є багато варіантів, які вже давно застарілі.

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Глянцева плитка

"Скло та глянцева плитка вже застаріли й навіть трохи псують вигляд кухні чи ванної. А от матова плитка не тільки випромінює більш розслаблену атмосферу, але й має цю позачасову якість, яка може зробити будь-який простір без зусиль шикарним", – розповіла експертка Джинджер Кертіс.

Глянцева бордова плитка на кухні / Фото deVOL

Плитка метро 12x24

"Колись плитка розміром 12x24 була свіжою та новою, але тепер стала просто звичним рішенням. Хоча вона досі має непоганий вигляд, та існує так багато розкішних типів плиток, що було б шкода не вивчати інші, новіші варіанти", – каже експерт Джоуї Конічелла.

Біла плитка метро у ванній кімнаті / Future PLC

Мозаїчна плитка

"Маленькі мозаїчні плитки або скляні плитки були величезним трендом 12 років тому. Настав час проявити сміливість і замінити їх. Наприклад, оберіть мармур для більш розкішної атмосфери у ванній кімнаті", – радить дизайнерка Б'янка Еклунд.