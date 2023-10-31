Дизайнеры говорят, что это самый простой, но самый эффективный способ сделать маленькую ванную больше. Вам просто нужно выбрать глянцевую плитку для отделки стен.

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Глянцевая плитка зрительно увеличивает ванную комнату

"В небольших ванных комнатах глянцевая плитка с высокой отражательной способностью – отличный способ создать ощущение большего пространства", – говорит эксперт Эндрю Бендал.

Дизайнер объясняет, что сила увеличения размера состоит в том, что свет отражается именно от глянцевой поверхности, создавая "прекрасное чувство открытости", что делает комнату более широкой.

Это мнение разделяет директор по дизайну CP Hart Эмма Скотт. Она подчеркивает, что глянцевая плитка является отличным выбором для небольшого пространства, "поскольку отделка может помочь отражать свет вокруг комнаты, делая ее больше и ярче".

Глянцевая плитка в ванной комнате / Фото Italtile

Какого цвета плитку следует выбирать? Дизайнеры говорят, что желательно светлая, потому что плитка с густым узором в ярких цветах может сделать комнату более замкнутой.

Эмма Скотт предполагает, что есть определенные типы глянцевой плитки, создающие наилучший эффект увеличения. По наблюдениям эксперта, это, например, "елочка" или "шеврон". Специалист говорит, что такая плитка придает интересу меньшим площадям и создает впечатление, что они больше, чем есть на самом деле.