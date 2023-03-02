Стоит ли класть в кухне плиточную подогу: плюсы и минусы

Часто плиточный пол выбирают именно для кухни. И не зря, ведь такой материал достаточно устойчив.

Плитка имеет как преимущества, так и недостатки. Чтобы понять, нужен ли вам пол именно из этого материала, следует все обдумать.

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Какие преимущества плиточного пола

Почти не нуждается в уходе

Многие выбирают плиточный пол из-за того, что за ним не нужно по-особому ухаживать. Он будет удобный для людей, которые много работают и имеют мало времени на домашние дела. Все, что нужно, – это просто мыть.

Водонепроницаемая и устойчивая к пятнам

Класть плитку в кухне или ванной – очень умный выбор. Ведь в кухне люди часто что-то разливают, когда готовят еду. То же самое случается в ванной, когда принимают ванную или душ.



В кухне и ванной лучше класть плитку / Фото Rubi

Недостатки

Холодная поверхность

Без отопления плиточный пол холодный для ходьбы в зимние месяцы. Если вы любите ходить босиком, то лучше не устанавливать плитку в нескольких комнатах.

Не глушит шум

Если у вас когда-нибудь была плитка, вы знаете, что она не очень хорошо глушит звук. По этой причине плитка может быть не лучшим вариантом для комнат на втором этаже. Стоит хотя бы стелить ковер.

Плитка против паркетного пола на кухне

Деревянный пол – это о тепле и естественной эстетике. Вот почему многие владельцы домов выбирают ее. Мыть паркет достаточно легко.

Плиточный пол требует такого же ухода. Однако вам не придется быть столь бдительными по поводу разливов при чистке. Плитка – долговечная, а также устойчива к воде и пятнам.