Пять вредных привычек, связанных с уборкой, от которых нужно немедленно избавиться

Мы все ищем способы сделать уборку быстрее и проще. Верите или нет, но часто мы сами себе усложняем работу из-за вредных привычек.

У каждого из нас есть повадки, которые препятствуют убирать эффективнее. Пора избавиться от них, чтобы не создавать беспорядков в доме на постоянной основе.

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Американская эксперт по уборке Кэти Берри назвала самые распространенные плохие привычки. Если вы лишитесь хотя бы двух из них, то ваш дом уже станет чище.

Накапливаете бумагу

Копии различных документов, чеки, тетради, журналы, газеты – все это способно накапливаться и загромождать пространство. Не допускайте этого. Выделите одно место для всех бумаг где-нибудь в тумбе. Это может быть в домашнем офисе, если он есть, спальне или даже в коридоре.

К тому же, по крайней мере, раз в неделю перебирайте их, что нужно – складывайте, а весь хлам – выбрасывайте.

Оставляете мокрые полотенца и шторы для душа собранными в пучок

Если хотите меньше времени проводить в ванной, отчищая плесень, то не оставляйте мокрые шторы для душа собранными в кучу, а мокрые полотенца – кучей на полу.

"Обязательно растягивайте шторки для душа с обеих сторон, чтобы воздух мог проникать и способствовать высыханию. Это уменьшит влажность, а затем появление плесени. Что касается мокрых полотенец на полу, то они со временем создают вонь, а также привлекают вредителей", – отмечает эксперт Кэти Берри.

Это одна из самых простых вредных привычек. Закрывая занавес для душа после каждого использования, она скорее будет высыхать и препятствовать развитию плесени. Развесив влажные полотенца для высыхания, вы получите второй или третий раз и облегчите стирку.

Составляете много грязной посуды в раковине

Во-первых, куча грязной посуды создает беспорядок на кухне. Во-вторых, раковина становится идеальной средой для размножения бактерий. Научитесь мыть посуду сразу после завтрака или обеда. Это также сэкономит время.

Накапливаете еду в холодильнике

Если вы знаете, что не будете есть те или иные продукты, зачем держать их в холодильнике? Неправильно хранящиеся продукты способствуют развитию плесени и бактерий. Кроме того, очистка холодильника становится намного сложнее, чем она должна быть.

Оставляете постель незастеленной

Даже если ваша спальня чистоплотна и чиста, незастеленная кровать делает ее беспорядочной. Застилать кровать каждое утро – это привычка, которая поможет поддерживать порядок.

Если на кровати много подушек или покрывал, спрячьте их и больше не используйте. Это также выглядит неряшливо и добавляет лишней работы.