Об этом говорится в колонке Адама Скотта и Дэйва Веддела. Издание "Хмарочос" перевело аргументы авторов, свидетельствующих, что умные города – это только утопия.
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Что такое города будущего и при чем здесь Уолт Дисней
Умирая от рака легких на больничной койке в 1966 году Уолт Дисней увидел в панелях на потолке генплан будущего города. Последней обсессией аниматора стал проект ЭПКОТ – экспериментальный прототип общества будущего.
Город-сад с радиальной планировкой должен был разместиться возле Орландо, Флорида и стать домом для 20 тысяч человек. Там был бы деловой район, подземное автомобильное движение, автоматическая система мусоровывоза и аккуратно очерченные жилые, коммерческие и рекреационные зоны. Инновационные технологии, представленные на всемирных выставках, были бы важной составляющей функционирования ЭПКОТа.
Городом должны были управлять Дисней с партнерами. Жители арендовали бы рассчитанные на нуклеарную семью дома за "умеренную плату". Жилища в собственности не предполагалось.
Это будет распланированное, контролируемое общество. Там не будет пенсионеров, все будут трудоустроены,
– рассказывал Дисней.
Проект не удалось реализовать. Однако в честь аниматора возвели парк развлечений ЭПКОТ в Диснейворлде, многое позаимствовали из первоначальной идеи и расположили его на том же участке земли, который приобрели для строительства утопического города.
Другие попытки построить умные города "под ключ"
Уже в 1994 году во Флориде была основана город Селебрейшн, которое считают воплощением идей и ценностей нереализованного проекта ЭПКОТ Жилье предназначено только для покупки. А жители города – обеспеченные люди, привлеченные гарантированными инвестициями.
В городе наблюдается дефицит рабочих мест, неравенство, нехватка магазинов и услуг в пешей доступности, вертикальное управление.
Идея создания на пустом месте смарт-мост (или так называемых ubiquitous city) только приобретает популярность. Одним из таких проектов является южнокорейское Сондо, построенный на 600 гектарах намытой земли. Это частный город – им владеют три корпорации.
Он задумывался как полностью управляемый цифровыми технологиями, экологически устойчивый, с углеродно-нейтральными зданиями, зелеными зонами, под которые отдано 40% площади, с сетью велодорожек и зарядных станций для электромобилей. Планировщики решили, что у Сондо не будет места никаким "грязным" производствам.
Соблазненные собственными технологическими ноу-хау, создатели ошибочно решили, что сложность настоящего города можно воспроизвести с помощью заранее определенной системы входных и выходных данных,
– отмечают Скотт и Веддел.
Авторы отмечают: главная ошибка – воспринимать горожан как функции, чьи потребности и желания можно измерить и предусмотреть, не оставляя пространства для спонтанности, низовых инициатив, инклюзивности.
По данным исследователя-путешественника Вейда Шеперда, сейчас реализуются 120 подобных проектов в более чем 40 странах. Чаще всего идейщики этих проектов считают более легким и экономически выгодным путем строить город с нуля, чтобы не решать проблемы уже имеющихся.
В конце концов такие города, как Лаваса в Индии (частный город, который строят похожим на итальянское Портофино) или китайский город-призрак Ордос, демонстрируют, что общины не появляются из ничего. Ведь город не программирует жизнь своих жителей, а скорее благоприятной средой.