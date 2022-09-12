Дом с полной внутренней отделкой, мебелью и бытовой техникой предоставляется для временного проживания семьям на срок до 5 лет. Плата взимается только за коммунальные услуги.

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Как выглядят каркасные дома

Дом площадью 28 квадратных метров имеет 3 отдельные комнаты. Владельцы получают жилье с полной внутренней отделкой, мебелью и бытовой техникой.



План дома / Фото newhome

Команда рассказала, что строительство занимает примерно 12 недель, еще 2 длится монтаж.

В спальнях установлены электрические керамические обогреватели. Также здесь были кровать размером 200х140 сантиметра, большие шкафы, книжная полка и рабочий стол.



В спальне есть большая кровать и шкафы для хранения всего необходимого / Фото newhome



В обеих спальнях установлены керамические электрические обогреватели / Фото newhome

Мебелью укомплектована и кухня. Здесь есть шкафы, складной стол, стулья, диван со встроенными шкафами. Кроме того, в каждом доме предусмотрена необходимая техника, в частности, варочная поверхность, холодильник, вытяжка, кондиционер, а также сантехника.



Обеденный стол можно раскладывать и складывать / Фото newhome



На кухне есть дополнительный диван с местом для хранения принадлежностей / Фото newhome

В ванной комнате есть душевая кабина, пол с подогревом, умывальник с тумбой, унитаз, стиральная машина, бойлер, полотенцесушитель.



Санузел оборудован всем необходимым / Фото newhome

Санузел оборудован всем необходимым / Фото newhome

Как сообщается на сайте проекта, с марта по апрель 2022 года команда спроектировала первый деревянно-каркасный дом с двумя спальнями (для детей и взрослых), кухней и санузлом. В течение мая и июня авторы проекта за собственные средства построили жилье возле станции метро Выдубичи в Киеве.

Команда также получила землю от Боярского городского совета по возведению следующих домов. В настоящее время идет поиск финансирования для создания жилья еще для 5 семей-переселенцев, которые срочно нуждаются в жилье. Четыре из них – из Мариуполя, пятые – дважды вынужденно перемещены (до 2014 года жили в Макеевке, затем – в Дружковке).