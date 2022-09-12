Будинок із повним внутрішнім оздобленням, меблями та побутовою технікою надається для тимчасового проживання сім’ям терміном до 5 років. Плата стягуватиметься лише за комунальні послуги.
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Який вигляд матимуть каркасні будинки
Будинок площею 28 квадратних метрів має 3 окремі кімнати. Власники отримують житло з повним внутрішнім оздобленням, меблями та побутовою технікою.
План будинку / Фото newhome
Команда розповіла, що будівництво займає приблизно 12 тижнів, ще 2 триває монтаж.
В спальнях встановлено керамічні електричні обігрівачі. Також тут становили ліжко розміром 200х140 сантиметри, великі шафи, книжкову полицю та робочий стіл.
У спальні є велике ліжко та шафи для зберігання усього необхідного / Фото newhome
В обидвох спальнях встановлені керамічні електричні обігрівачі / Фото newhome
Меблями укомплектована і кухня. Тут є шафи, складний стіл, стільці, диван із вбудованими шафами. Крім того, у кожному будинку передбачена необхідна техніка, зокрема варильна поверхня, холодильник, витяжка, кондиціонер, а також сантехніка.
Обідній стіл можна розкладати та складати / Фото newhome
На кухні є додатковий диван з місцем для зберігання приладдя / Фото newhome
У ванній кімнаті є душова кабіна, підлога з підігрівом, вмивальник з тумбою, унітаз, пральна машина, бойлер, рушникосушка.
Санвузол обладнаний усім необхідним / Фото newhome
Санвузол обладнаний усім необхідним / Фото newhome
Як повідомляється на сайті проєкту, з березня по квітень 2022 року команда спроєктувала перший дерев’яно-каркасний будинок з двома спальнями (для дітей та дорослих), кухнею та санвузлом. Впродовж травня та червня автори проєкту за власні кошти звели житло біля станції метро Видубичі в Києві.
Команда також отримала землю від Боярської міської ради для зведення наступних будинків. Наразі триває пошук фінансування для створення житла ще для 5 сімей-переселенців, які терміново потребують житла. Чотири з них – з Маріуполя, п’ята – двічі вимушено переміщені особи (до 2014 року жили в Макіївці, потім – в Дружківці).