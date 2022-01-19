Под Киевом продают "замок Дракулы" за 1 миллион долларов: как выглядит помпезная недвижимость

Недалеко от Киева продают готический дом, стилизованный под средневековый замок. Владельцы просят за помпезную недвижимость в 1 миллион долларов.

Соответствующее объявление опубликовали вчера в фейсбук-группе "Продажа квартир без комиссии в Киеве и области". В настоящее время публикация удалена.

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"Средневековый замок" в 8 километрах от Киева



Дом за 1 миллион долларов / Фото glavcom

Как отмечают авторы объявления, за 1 миллион долларов новые владельцы получат не только здание площадью 500 "квадратов", но и 1,2 гектара земли, домик для охраны с гаражом и подсобными помещениями в 150 "квадратов", просторную конюшню и собственный сквер.



Столовая с резной мебелью / Фото glavcom

Открыв двери роскошного, величественного и немного загадочного замка, мы оказываемся в Средневековье… Нас встречают величественные 12-метровые потолки зала, антикварная мебель французского происхождения (доставлявшаяся в Украину кораблями),

– указано в объявлении.

В доме есть столовая, кухня, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйственная спальня (с собственной ванной комнатой и туалетом), комната для просмотра телевизора, винный погреб, спальня для гостей дома, технические помещения и даже шубная. Все это стилизовано в эпоху Средневековья.

Как выглядит "замок Дракулы" под Киевом / Фото glavcom

Интерьер дома выполнен в серо-коричневых оттенках, внутри много камня, дерева и имитации камней. По словам автора объявления, дизайн "замка" выполнен таким образом, что здесь не придется производить ремонтные работы.

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Любую комнату можно переоборудовать в еще одну спальню или детскую. Конюшню предлагают переделать под сауну.



Ванная комната / Фото glavcom

В доме немало массивной резной мебели, кованых элементов и бархата.



Интерьер дома выполнен в серо-коричневых оттенках. Фото glavcom