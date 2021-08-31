Как подготовить квартиру к осени: 4 пункта для порядка дома
Источник:24 канал
Осень – время года с особой атмосферой. Это период, когда хочется наполнить дом сезонными красками и насладиться теплом.
Для этого жилье нужно подготовить. О нескольких важных пунктах поговорим далее.
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Как подготовить жилье к осени
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Уборка
В первую очередь помещения нужно убрать: вымыть окна и полы, протереть пыль, постирать тюль и шторы. Это поможет освежить квартиру, сделать ее свежей и наполнить воздухом.
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Палитра цветов
Легко освежить интерьер можно с помощью цветов и оттенков. Подберите осенние варианты: бежевый, оранжевый, медовый, цвет корицы, теплые оттенки коричневого, рыжий, оливковый, разные оттенки желтого, винный, бордовый, болотный, еловый, тыквенный и терракотовый. Использовать их можно в деталях и декоре. Например, можно сменить текстиль.
Не забывайте про осеннюю палитру цветов / Фото pixabay
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Освещение
Осенью рано начинает темнеть. Для того чтобы проживание было комфортным, предусмотрите дополнительные источники света. Это могут быть красивые торшеры или прикроватные лампы. Подумайте также о лампочках с теплым светом.
Подумайте о дополнительных источниках света / Фото pixabay
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Вещи
С наступлением осени следует разобрать вещи – летнее спрятать, более теплое – сложить поближе. Используйте различные контейнеры и боксы для хранения – это позволит скорее навести порядок и держать все в чистоте.