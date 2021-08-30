Примечательно, что серый нашел себя в различных стилях и везде выглядит гармонично. С какими цветами он сочетается в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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ТОП-10 сочетаний с серым
1. Серый и бежевый
Бежевый смягчает серый интерьер и делает его более легким / Фото pinterest
2. Серый и синий
Синий отлично смотрится с серым, дополняя его "воздухом" / Фото pinterest
3. Серый и голубой
Серый и голубой дополняют друг друга, делая интерьер мягким / Фото desmyhome
4. Серый и желтый
Серый и желтый – самое модное сочетание в интерьере в 2021 году / Фото pinterest
5. Серый и золотой
Серый можно дополнить элементами в оттенке золота / Фото pinterest
6. Серый и розовый
Розовый позволяет смягчить серый / Фото pinterest
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7. Серый и зеленый
Такое сочетание – отличный вариант для тех, кто любит комфорт и сдержанность / Фото pinterest
8. Серый и белый
Сочетание серого и белого – классика, которая подойдет каждому / Фото pinterest
9. Серый и красный
Красный сделает интерьер более строгим / Фото pinterest
10. Серый и коричневый
Серый отлично сочетается с коричневыми оттенками и элементами из дерева / Фото pinterest
Серый цвет – отличный выбор для стильного и трендового дизайна. С его помощью можно сделать не только основу, но и яркие акценты, а также поэкспериментировать с другими оттенками,
– резюмировала Виктория Файнблат.
Серый – это стильно, модно и красиво / Фото из инстаграма Виктории Файнблат