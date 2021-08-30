Примечательно, что серый нашел себя в различных стилях и везде выглядит гармонично. С какими цветами он сочетается в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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ТОП-10 сочетаний с серым

1. Серый и бежевый

Бежевый смягчает серый интерьер и делает его более легким / Фото pinterest

2. Серый и синий

Синий отлично смотрится с серым, дополняя его "воздухом" / Фото pinterest

3. Серый и голубой

Серый и голубой дополняют друг друга, делая интерьер мягким / Фото desmyhome

4. Серый и желтый

Серый и желтый – самое модное сочетание в интерьере в 2021 году / Фото pinterest

5. Серый и золотой

Серый можно дополнить элементами в оттенке золота / Фото pinterest

6. Серый и розовый

Розовый позволяет смягчить серый / Фото pinterest

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7. Серый и зеленый

Такое сочетание – отличный вариант для тех, кто любит комфорт и сдержанность / Фото pinterest

8. Серый и белый

Сочетание серого и белого – классика, которая подойдет каждому / Фото pinterest

9. Серый и красный

Красный сделает интерьер более строгим / Фото pinterest

10. Серый и коричневый

Серый отлично сочетается с коричневыми оттенками и элементами из дерева / Фото pinterest

Серый цвет – отличный выбор для стильного и трендового дизайна. С его помощью можно сделать не только основу, но и яркие акценты, а также поэкспериментировать с другими оттенками,

– резюмировала Виктория Файнблат.

Серый – это стильно, модно и красиво / Фото из инстаграма Виктории Файнблат