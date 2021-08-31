Для цього житло потрібно підготувати. Про кілька важливих пунктів поговоримо далі.

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Як підготувати житло до осені

Прибирання

В першу чергу приміщення потрібно прибрати: вимити вікна і підлогу, протерти пил, випрати тюль і штори. Це допоможе освіжити квартиру, зробити її свіжою і наповнити повітрям.

Палітра кольорів

Легко освіжити інтер'єр можна за допомогою кольорів та відтінків. Підберіть осінні варіанти: бежевий, оранжевий, медовий, колір кориці, теплі відтінки коричневого, рудий, оливковий, різні відтінки жовтого, винний, бордовий, болотний, ялиновий, гарбузовий і теракотовий. Використати їх можна в деталях і декорі. Наприклад, змінити текстиль.

Не забувайте про осінню палітру кольорів / Фото pixabay

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Освітлення

Восени рано починає темніти. Для того щоб проживання було комфортним, передбачте додаткові джерела світла. Це можуть бути красиві торшери чи приліжкові лампи. Подумайте також про лампочки з теплим світлом.

Подумайте про додаткові джерела світла / Фото pixabay

Речі

З настанням осені слід розібрати речі – літні заховати, теплі – скласти ближче. Використовуйте різні контейнери та бокси для зберігання – це дозволить швидше навести порядок і тримати все в чистоті.