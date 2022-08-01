Раньше модернизировать дома призывали органы местного самоуправления, однако из-за войны бюджета на их финансирование не хватает. Поэтому большинство программ временно остановлены, а эксперты по энергоэффективности советуют начинать утеплять дома самостоятельно.

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Программа Энергодом от государственного Фонда энергоэффективности

Государственная инициатива для ОСМД дает возможность владельцам жилья провести комплексную энергомодернизацию дома. Для этого предлагают 2 пакета мероприятий:

упрощенный – установка теплового пункта, балансировка системы отопления, утепление трубопроводов,

– установка теплового пункта, балансировка системы отопления, утепление трубопроводов, комплексный, который предполагает также утепление стен, крыши, подвала, замену окон и дверей.

Фонд энергоэффективности возмещает жителям до 70% расходов. Сообщается, что в настоящее время реализовано примерно 800 проектов на сумму 377 миллионов гривен.

Однако есть нюанс, в условиях военного положения Фонд прекратил выдавать гранты. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас они работают только с теми ОСМД, которые прислали заявки к полномасштабному вторжению россии.

В Фонде энергоэффективности говорят, что в условиях постоянных угроз ракетных ударов, инвестировать средства в модернизацию дома рискованно, однако сейчас экономическая ситуация с энергоресурсами все равно заставляет позаботиться об энергоэффективности зданий. Таким образом, удастся сэкономить зимой.

Многие совладельцы многоквартирных домов, несмотря на риски военных действий, заботятся о внедрении энергоэффективных мероприятий в своих домах, чтобы создать комфорт и уменьшить финансовую нагрузку за счет уменьшения потребления энергоресурсов,

– подчеркивают в Фонде энергоэффективности.

Городские или областные программы

До 24 февраля в крупных городах успешно действовали программы софинансирования для ОСМД, когда 70% затрат на энергоэффективные работы возмещало город. Еще 30% от стоимости самостоятельно собирали жильцы.

Исполнительный директор ассоциации Энергоэффективные города Украины Святослав Павлюк объясняет, что сегодня органы местного самоуправления тратят средства только на первоочередные расходы. Дополнительных денег на меры энергоэффективности государство пока не пропускает. Однако, добавляет он, если город успел выделить деньги до начала войны, их сейчас могут реализовывать.

Кроме этого в некоторых городах есть специальные револьверные фонды – это возможность получить от города беспроцентный заем и ежемесячно его оплачивать. Такой фонд есть и при ассоциации энергоэффективных городов. Несмотря на военное положение, он работает.

ОСМД может ссудить эти деньги беспроцентно и вернуть их. Если какое-то ОСМД взяло миллион гривен и возвращает условно по 100 тысяч в месяц, то эти деньги возвращаются в фонд и повторно используются,

– объясняет Павлюк.

Кредит от банка на утепление дома

До 24 февраля проведение модернизационных мероприятий в доме активно кредитовали четыре украинских банка – Укргазбанк, Сбербанк, Приватбанк, Кредобанк. Однако сейчас кредитование ОСМД по программе Энергодим приостановили. Когда вернут услугу, пока неизвестно.

Какие работы провести, чтобы пережить зиму

Специалисты по энергоэффективности призывают не жалеть средств на модернизацию и приступить к утеплению фасада летом. Они отмечают, что начинать комплексные работы сейчас поздно, однако есть время установить твердотопливный котел в доме.

"Этот отопительный сезон нам нужно как-то протянуть, чтобы не замерзнуть. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, куда прилетит, ведь под ударом сети. Поэтому это вопрос безопасности и это вопрос расходов. топливо, сформировать где-то его запас, резерв, чтобы вы могли работать без газа в автономном режиме, в случае проблем с газоснабжением, сделайте это", – советует специалист по энергоэффективности Святослав Павлюк.

Кроме того, поможет замена окон на более качественные. Таким образом жильцы квартир смогут сократить теплопотери.

Также специалист советует ОСМД и владельцам квартир и домов запастись пленкой. Чтобы в случае повреждения стекла из-за ракетных ударов или обстрелов иметь возможность оперативно затянуть окна.

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