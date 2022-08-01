Раніше модернізовувати будинки заохочували органи місцевого самоврядування, утім через війну бюджету на їхнє фінансування не вистачає. Тож наразі більшість програм тимчасово зупинені, а експерти з енергоефективності радять розпочинати утеплювати будинки самостійно.

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Програма Енергодім від державного Фонду енергоефективності

Державна ініціатива для ОСББ дає можливість власникам житла провести комплексну енергомодернізацію будинку. Для цього пропонують 2 пакети заходів:

спрощений – встановлення теплового пункту, балансування системи опалення, утеплення трубопроводів,

– встановлення теплового пункту, балансування системи опалення, утеплення трубопроводів, комплексний, що передбачає також утеплення стін, даху, підвалу, заміну вікон та дверей.

Фонд енергоефективності, відшкодовує мешканцям до 70% витрат. Повідомляється, що наразі реалізовано приблизно 800 проєктів на суму 377 мільйонів гривень..

Проте є нюанс, в умовах воєнного стану Фонд припинив видавати гранти. Як повідомляє пресслужба відомства, наразі вони працюють лише з ОСББ, які надіслали заявки до повномасштабного вторгнення росії.

У Фонді енергоефективності кажуть, що в умовах постійних загроз ракетних ударів, інвестувати кошти у модернізацію будинку ризиковано, проте зараз економічна та ситуація з енергоресурсами однаково змушує подбати про енергоефективність будівель. Таким чином вдасться зекономити взимку.

Багато співвласників багатоквартирних будинків, попри ризики воєнних дій, таки дбають про впровадження енергоефективних заходів у своїх будинках, щоби створити комфорт та зменшити фінансове навантаження коштом зменшення споживання енергоресурсів,

– наголошують у Фонді енергоефективності.

Міські чи обласні програми

До 24 лютого у великих містах успішно діяли програми співфінансування для ОСББ, коли 70% витрат на енергоефективні роботи відшкодовувало місто. Ще 30% від вартості самотужки збирали мешканці.

Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк пояснює, що сьогодні органи місцевого самоврядування витрачають кошти лише на першочергові витрати. Додаткових грошей на заходи енергоефективності держава наразі не пропускає. Проте, додає він, якщо місто встигло виділити гроші до початку війни, їх можуть зараз реалізовувати.

Крім цього у деяких містах є спеціальні револьверні фонди – це можливість отримати від міста безвідсоткову позику і щомісяця її сплачувати. Такий фонд є і при асоціації Енергоефективні міста. Попри воєнний стан, він працює.

ОСББ може позичити ці гроші безвідсотково і повернути їх. Якщо якесь ОСББ взяло мільйон гривень і повертає умовно по 100 тисяч на місяць, то ці гроші повертаються у фонд і повторно використовуються,

– пояснює Павлюк.

Кредит від банку на утеплення будинку

До 24 лютого проведення модернізаційних заходів у будинку активно кредитували чотири українські банки – Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Кредобанк. Однак нині кредитування ОСББ за програмою Енергодім призупинили. Коли повернуть послугу поки що невідомо.

Які роботи провести, щоб пережити зиму

Фахівці з енергоефективності закликають не пошкодувати коштів на модернізацію та розпочати утеплення фасаду улітку. Вони наголошують, що розпочинати комплексні роботи зараз пізно, проте ще є час встановити твердопаливний котел у будинку.

"Цей опалювальний сезон нам треба якось протягнути, щоб не замерзнути. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, куди прилетить, адже під ударом мережі. Тому це питання безпеки і це питання витрат. Якщо є у вас можливість поставити додатково твердопаливні котли, замовити паливо, сформувати десь його запас, резерв, щоб ви могли працювати без газу в автономному режимі, у разі проблем з газопостачанням, зробіть це",

– радить фахівець з енергоефективності Святослав Павлюк.

Крім того, допоможе заміна вікон на якісніші. Таким чином мешканці квартир зможуть скоротити тепловтрати.

Також фахівець радить ОСББ та власникам квартир і будинків запастися плівкою. Щоб у разі пошкодження скла через ракетні удари або обстріли мати можливість оперативно затягнути вікна.

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