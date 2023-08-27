Как правильно очистить стены перед покраской: советы от экспертов

Для того чтобы стены были идеально окрашены, очень важно правильно их подготовить. Профессионалы говорят, что очистка стен – это очень важный этап ремонта.

Перед покраской нужно очистить стены от пыли и грязи, паутины, а в некоторых комнатах – от следов от жира или карандашей. Это обеспечит хорошее сцепление краски со стеной. Также известные производители краски говорят, что так покрытие будет толще.

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Очистка стен перед покраской

С помощью тряпки очистите пыль или паутину из верхних углов и плинтусов. Затем промойте стены раствором теплой воды с мылом. Это очень простой и лучший засев для мытья стен, который рекомендуют известные малярные компании.

Вымойте стены, которые нужно выкрасить, круговыми движениями, прежде чем сполоснуть их водой. Важно не использовать слишком много воды и оставить стены полностью высохнуть перед покраской,

– говорит генеральный директор американской малярной компании Андре Казимирски.

Очистка стен с использованием мягкого моющего средства часто достаточно. Однако на стенах в кухне может оставаться жир, а на стенах детской комнаты – следы от цветных карандашей, фломастеров и другого.

В этом случае вам может понадобиться тринатрийфосфат. Это химическое соединение, которое следует использовать осторожно и только согласно инструкции.

После очищения стен эксперты советуют тщательно убрать комнату. "Будет хорошей идеей пропылесосить комнату, чтобы избавиться от мусора, который мог упасть на пол во время очистки. Это гарантирует, что грязь не попадет на влагу красок", – говорит менеджер по продажам краски Джим Надо.