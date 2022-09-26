В Японии построили мультифункциональный ресторан-дом, спрятанный под землей

Необычное здание по проекту архитектора Дзюньи Исигами появилось в японском городе Убе. Чтобы создать проект, пришлось заливать бетон в заранее подготовленное углубление под землей.

Уникальный ресторан под землей

Сооружение напоминает лабиринты в подземных пещерах. Здесь преобладает открытая планировка, разделенная арочными прорезями.

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Используя такой метод строительства, архитектор намеренно скрыл дом под землей. Таким образом, он стремился подчеркнуть изгибы и неровности выбранного участка. Интересно, что кроме стандартных материалов в строительстве использовалась грязь. Именно им дополнили бетонную конструкцию, служащую полом ресторана. Чтобы грязь не смывалась, ее закрепили с помощью японского метода восстановления земляных стен.

Фасад здания / Фото Junya Ishigami

Центральную часть здания можно легко трансформировать: когда ресторан закрыт, эта зона превращается в просторную семейную гостиную.