Этот процесс на самом деле не так сложен, как кажется на первый взгляд. Справиться с ним сможет даже новичок, если узнает эти советы.

Как легко поклеить обои

Воспользуйтесь наждачной бумагой

Перед поклейкой обоев следует убедиться, что ваши стены готовы к переменам. Для этого следует избавиться от всех неровностей с помощью наждачной бумаги. Это спасет вас от появления надоедливых воздушных пузырей и складок. После тщательной зачистки стены можно переходить к грунтовке, а затем наносить клей для обоев.

Читайте инструкцию

Да, вам возможно очень хочется увидеть результат, но призываем не спешить и внимательно изучить инструкцию. После нанесения клея на стены ему следует дать время "отдохнуть". Так раствор активизируется, так что обои будет куда легче клеить, и вы сможете избежать появления пузырьков. К тому же каждый производитель обоев предлагает разную технологию для своего продукта, поэтому важно обращать внимание на рекомендации.

Разглаживаем от центра

Следующий этап очень важен: после нанесения мы разглаживаем обои и задаем финальную форму. Это возможно делать только после того, как вы подождали нужное количество времени. Воспользуйтесь кистью и двигайтесь от центра к краям.

Боремся с пузырьками сразу

Если вы заметили воздушные пузырьки, не стоит ждать пока они высохнут. Не бойтесь поднять только что наклеенные обои и разгладить их снова. Вам поможет техника кисти, о которой мы рассказывали выше.

Помогите обоям быстрее высохнуть

Важно организовать в комнате регулярные проветривания и обеспечить постоянное кондиционирование воздуха. Во влажном помещении или под воздействием сильных сквозняков обои могут высохнуть неравномерно. Открывайте периодически окна на 5 – 10 минут или воспользуйтесь осушителем воздуха.