Проектирование "проходных комнат" начинается с подбора цветовой палитры: от тонов стен до шкафов. Вот три оттенка от которых следует избегать по разным причинам.

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Белый

Белый с желтым или коричневым вкраплением может выглядеть грязно. Поэтому вам следует избегать его в первой комнате вашего дома. За белыми стенами трудно ухаживать, поэтому в ответственные моменты они могут сыграть против вас.

"Самый лучший способ проверить это – приложить лист бумаги стены. Вы сразу увидите грязные пятна", – говорят эксперты.

Желтый

Желтый часто выбирают для окрашивания коридоров и кухонь, потому что он добавляет позитив в пространство. Но дизайнер Маддалена Фанкони убеждает, что не стоит выбирать этот цвет.

Она объясняет это тем, что желтый может усилить ощущение своеобразной усталости. В комнате с такими стенами мы будем чувствовать себя обремененно. Кроме того, он, как и белый, быстро загрязняется.

Другие дизайнеры добавляют, что желтый цвет может выглядеть слишком хаотичным, что будет очень лишним в комнатах, где нам нужно сосредотачиваться.

Темно-коричневый

С одной стороны, этот цвет должен быть уместен в комнатах с интенсивным движением, потому что он маскирует грязь и даже немного расслабляет.

Однако, как объясняет Маддалена, этого оттенка лучше избегать: "Темно-коричневый создает чувство затхлой и хмурой атмосферы".