Проєктування "прохідних кімнат" починається з підбору палітри кольорів: від тонів стін до шаф. Ось три відтінки від яких варто уникати з різних причин.

Зверніть увагу Мають врегулювати низку питань: забудовник про нововведення на ринку житла

Білий

Білий з жовтим чи коричневим вкрапленням може виглядати брудно. Тому вам слід уникати їх у першій кімнаті вашого будинку. За білими стінами важко доглядати, тому у відповідальні моменти вони можуть зіграти проти вас.

"Найкращий спосіб перевірити це – прикласти аркуш паперу стіни. Ви одразу побачите брудні плями", – кажуть експерти.

Жовтий

Жовтий часто обирають для фарбування коридорів та кухонь, бо він додає позитиву в простір. Та дизайнерка Маддалена Фанконі переконує, що не варто обирати цей колір.

Вона це пояснює тим, що жовтий може посилити відчуття своєрідної втоми. У кімнаті з такими стінами ми почуватимемось обтяжено. Окрім того, він, як і білий, швидко забруднюється.

Інші дизайнери додають, що жовтий колір може виглядати надто хаотичним, що якраз буде дуже зайвим у кімнатах, де нам потрібно зосереджуватися.

Темно-коричневий

З одного боку, цей колір мав би бути доречним у кімнатах з інтенсивним рухом, бо він маскує бруд і навіть трохи розслабляє.

Проте, як пояснює Маддалена, цього відтінку краще уникати: "Темно-коричневий створює відчуття затхлої та похмурої атмосфери".