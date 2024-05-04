Дизайнеры подтверждают, что большинство из нас по умолчанию выбирает для потолка белую краску. Однако на самом деле это не всегда лучший выбор, потому что избыток белого может создать клиническое ощущение в комнате. Эксперты рассказали, какие три оттенка лучше всего выбирать и почему.

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Приглушенный цвет стен

Гостиная окрашена в теплые глиняные оттенки / Фото Farrow & Ball

"Секрет хорошего оттенка заключается в том, чтобы цвет краски ваших стен смешать с белым", – говорят специалисты.

Таким правилом пользуются дизайнеры, когда имеют задачу создать визуально целостный дизайн. Используя только два цвета, они могут создать множество оттенков, которые станут отличной заменой белому.

Горчично-желтый

Белая спальня с желтым потолком / Фото Benjamin Moore

Если вы планируете красить все четыре стены белым, то "пятую стену" точно надо выделить. Для покраски потолка дизайнеры настойчиво советуют использовать и яркие тона, например солнечный или горчичный желтый. Особенно такие цвета хорошо "работают" в комнатах с высокими потолками.

Голубой

Нейтральная спальня с голубым потолком и розовым креслом / Фото Benjamin Moore

Чтобы создать успокаивающую атмосферу в комнате, надо бесспорно использовать голубой, – он ассоциируется с небом и морем. А еще этот оттенок создает иллюзию большего пространства, то есть идеален для интерьера маленьких помещений.