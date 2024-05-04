Дизайнери підтверджують, що більшість із нас за замовчуванням обирає для стелі білу фарбу. Проте насправді це не завжди найкращий вибір, бо надмір білого може створити клінічне відчуття в кімнаті. Експерти розповіли, які три відтінки найкраще обирати та чому.

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Приглушений колір стін

Вітальня пофарбована в теплі глиняні відтінки / Фото Farrow & Ball

"Секрет гарного відтінку полягає в тому, щоб колір фарби ваших стін змішати з білим", – кажуть фахівці.

Таким правилом послуговуються дизайнери, коли мають завдання створити візуально цілісний дизайн. Використовуючи лише два кольори, вони можуть створити безліч відтінків, які стануть чудовою заміною білому.

Гірчично-жовтий

Біла спальня з жовтою стелею / Фото Benjamin Moore

Якщо ви плануєте фарбувати всі чотири стіни білим, то "п'яту стіну" точно треба виділити. Для фарбування стелі дизайнери наполегливо радять використовувати і яскраві тони, наприклад сонячний чи гірчичний жовтий. Особливо такі кольори добре "працюють" у кімнатах з високими стелями.

Блакитний

Нейтральна спальня з блакитною стелею і рожевим кріслом / Фото Benjamin Moore

Щоб створити заспокійливу атмосферу в кімнаті, треба безперечно використовувати блакитний, – він асоціюється з небом і морем. А ще цей відтінок створює ілюзію більшого простору, тобто ідеальний для інтер'єру маленьких приміщень.