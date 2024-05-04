Вам это понадобится: три лучших цвета для покраски потолка по мнению дизайнеров: три лучших цвета для покраски потолка

Обычно потолок красят просто в белый цвет, чтобы долго не думать и не сомневаться в выборе. Однако последние несколько лет тенденции призывают нас решиться на более смелый оттенок.

Дизайнеры подтверждают, что большинство из нас по умолчанию выбирает для потолка белую краску. Однако на самом деле это не всегда лучший выбор, потому что избыток белого может создать клиническое ощущение в комнате. Эксперты рассказали, какие три оттенка лучше всего выбирать и почему.

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Приглушенный цвет стен

Гостиная окрашена в теплые глиняные оттенки / Фото Farrow & Ball

"Секрет хорошего оттенка заключается в том, чтобы цвет краски ваших стен смешать с белым", – говорят специалисты.

Таким правилом пользуются дизайнеры, когда имеют задачу создать визуально целостный дизайн. Используя только два цвета, они могут создать множество оттенков, которые станут отличной заменой белому.

Горчично-желтый

Белая спальня с желтым потолком / Фото Benjamin Moore

Если вы планируете красить все четыре стены белым, то "пятую стену" точно надо выделить. Для покраски потолка дизайнеры настойчиво советуют использовать и яркие тона, например солнечный или горчичный желтый. Особенно такие цвета хорошо "работают" в комнатах с высокими потолками.

Голубой

Нейтральная спальня с голубым потолком и розовым креслом / Фото Benjamin Moore

Чтобы создать успокаивающую атмосферу в комнате, надо бесспорно использовать голубой, – он ассоциируется с небом и морем. А еще этот оттенок создает иллюзию большего пространства, то есть идеален для интерьера маленьких помещений.