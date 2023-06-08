Пять признаков того, что нужно перекрасить стены

Покраска стен достаточно утомительный процесс, но наступает время, когда это действительно нужно сделать. Профессиональные маляры рассказали о том, как понять, что стены нуждаются в обновлении.

Хотя покраска стен может быть изнурительной и не имеет особого смысла, если вы не производите ремонт, его все-таки стоит делать. Это признаки, на которые вам подскажут, что пора покрасить стены.

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Краска потеряла насыщенность и яркость

В течение многих лет краска становится "жертвой" солнечного освещения, из-за чего со временем теряет свою яркость. Тепло и влажность усиливают это негативное влияние.

Если ваши стены выглядят тускло, можно добавить новый слой краски. Вы можете покрасить стену в такой цвет, как есть, или поэкспериментировать и выбрать совсем другой.

Покрасьте новым слоем, если цвет стал бледным. Фото Getty Images

На стенах появились следы или краска отслаивается

На стенах с годами остаются пятна. Хотя вы часто можете решить это, отмыв их водой с мылом, лучше все же перекрасить. А если вы заметили, что краска потрескалась, есть порезы или углубления, тогда следует добавить новый слой.

Прежде чем наносить новый слой краски, очень важно очистить отслаивающуюся краску и поверхность под ней.

Цвет противоречит современным трендам

Цвет стен, выходящий из моды, безусловно, может повлиять на ваше решение перекрасить их.

"Основные цветовые тенденции дизайна интерьера, как правило, меняются каждые четыре-восемь лет, поэтому стоит помнить об этом, внося изменения. К примеру, ту насыщенную холодную серую краску, которую вы выбрали пять лет назад, возможно, нужно сменить на более теплую серую или белую", – говорит дизайнер Лорна Гросс.

Просто помните, что окружающий нас цвет может влиять на настроение и самочувствие. Если вы чувствуете, что этот цвет вам больше не нравится, потому что это устаревший тренд, то покрасьте в другой.