Краска для ванной комнаты: что нужно знать перед покупкой

Если вы думали о том, чтобы покрасить свою ванную комнату, то возможно слышали, что для этого есть специальная краска. Она более устойчива, чем обычная.

На самом деле краски для ванной комнаты не существует, но есть краски, созданные для влажной среды. Какие их основные преимущества читайте дальше.

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Краски для ванных комнат

Краски, хорошо "работающие" в ванных комнатах, имеют несколько ключевых характеристик:

Свойства против плесени : краска для ванной комнаты содержит антимикробные добавки, которые помогают противостоять (но не полностью предотвращают) плесени.

: краска для ванной комнаты содержит антимикробные добавки, которые помогают противостоять (но не полностью предотвращают) плесени. Покрытие, которое можно мыть : поскольку стены ванной комнаты требуют время от времени протирания или даже чистки, хорошая краска для ванной комнаты немного более устойчива и эластична, чем другие интерьерные краски.

: поскольку стены ванной комнаты требуют время от времени протирания или даже чистки, хорошая краска для ванной комнаты немного более устойчива и эластична, чем другие интерьерные краски. Плотная структура : некоторые краски имеют более плотную структуру и могут со временем дольше сохранять блеск.

Какую выбрать

Задолго до того, как разработали краски со свойством "стойкости к плесени", использование глянцевых красок было самым эффективным способом борьбы с влагой в ванной комнате. Чем выше глянец, тем лучше эффективность краски.

В старых ванных комнатах вы часто видите глянцевое покрытие на всех поверхностях. Глянцевые краски не предотвращают появление плесени, но они облегчают процесс уборки. Устойчивые пятна смывать со стен с таким покрытием значительно легче.

Одним из лучших вариантов сейчас является латексная краска. Грунтовка, устойчивая к плесени, также является отличным началом качественной покраски ванной комнаты.