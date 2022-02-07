Совместным приказом Минюста и Минфина утвержден Порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции Украины и Государственной налоговой службы Украины, определяющий механизм проверки соответствия данных физических лиц и информации в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков.
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Сообщается, что запросы на проверку в ГНС будут подавать нотариусы и государственные регистраторы. Они будут делать это, принимая заявления о регистрационных действиях.
Для того чтобы провести проверку покупателя, налоговикам понадобятся следующие данные:
- Сведения о субъекте подачи запроса:
- фамилия, имя, отчество;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
- Сведения о физическом лице, по которому сформирован запрос:
- фамилия, имя, отчество;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте).
Отмечается, что ответ ГНС Украины на запрос будет содержать "результат его обработки". Ведением электронных журналов запросов и ответов будут заниматься госпредприятие Национальные информационные системы и Государственная налоговая служба.