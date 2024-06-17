Сколько украинцы готовы потратить на покупку собственного жилья: результаты опроса

Украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA провел опрос, в котором приняли участие около тысячи пользователей. Среди них почти треть планирует купить собственное жилье, с каким бюджетом – узнавайте далее.

По сравнению с аналогичными показателями за 2022 – 2023 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос. Интересно, что арендаторы наоборот стали более экономны, передает Недвижимость 24.

Обратите внимание Какие есть типы отопления в современных новостройках: все, что стоит знать о каждой из систем

Какую сумму украинцы готовы заплатить за жилье

Есть две самые распространенные причины, почему украинцы хотят купить собственное жилье, – изменить арендованное жилье на собственное (36%) и сменить место жительства (33%).

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичке. На втором месте – квартиры в новостройках, а третье и четвертое место занимают частные дома на вторичном рынке и только что построенные дома соответственно. Реже всего в 2024-м выбирают смартквартиры.

Как менялась сумма на покупку жилья / Инфографика DIM.RIA

В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделить на покупку собственного жилья, вырос почти на 5 тысяч долларов по сравнению с 2023-м. Самой популярной является сумма от 30 до 50 тысяч долларов.

Также в 2024 году существенно возросло количество украинцев, которые планируют купить жилье за 50 – 80 тысяч. В прошлом году таких было только 15%, а в этом году – уже 23%.

Бюджет на арендованное жилье стал меньше

Сумма, которую украинцы готовы платить за съемное жилье, снизилась примерно на 700 гривен за последний год. Больше всего пользователей хотят найти жилье стоимостью до 10 тысяч гривен в месяц.

В то же время 41% опрошенных отметили, что имеют трудности при поиске жилья на свой бюджет. Еще одной распространенной проблемой является поиск жилья, в котором можно проживать с любимцами.