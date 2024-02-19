Аналитическое исследование, во время которого сравнили среднюю зарплату к стоимости жилья, провели аналитики маркетплейса DIM.RIA и специалисты платформы поиска работы robota.ца. Эксперты учитывали цены на однокомнатные квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, сообщает 24 Канал.

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Как долго надо зарабатывать на первичное жилье

По состоянию на январь 2024 года наибольший размер средней зарплаты зафиксировали в Киеве – это 23 600 гривен. Средняя цена за однокомнатную квартиру на первичном рынке в столице составляет 3 299 336 гривен. Поэтому стоимость жилья равна 140 полным зарплатам специалиста, которые конвертируются в 12 лет.



Дольше всего надо экономить в Киеве, Львове и Днепре / Фото DIM.RIA

Во Львове на однокомнатную квартиру нужно будет зарабатывать 11 лет, а в Днепре – 10 лет. Быстрее всего собственное жилье удастся приобрести жителям Ивано-Франковска, Тернополя, Кропивницкого, Хмельницкого и Запорожья – за 6 лет.

Удастся ли быстрее сэкономить на вторичной квартире

В Киеве, Львове и Ужгороде самые высокие средние цены на однокомнатное жилье. В столице надо 11 лет накапливать среднюю зарплату для покупки квартиры стоимостью 3 070 637 гривен. Во Львове для этого необходимо 10 лет, в Виннице и Ужгороде – 9 лет.



Сроки сбережения на вторичное жилье немного меньше / Фото DIM.RIA

В Запорожье, Херсоне и Николаеве средняя стоимость однокомнатной квартиры значительно ниже, чем в других областных центрах. Очевидно, это связано с достаточно близким расположением к линии фронта и частыми обстрелами. Чтобы сэкономить на вторичное жилье в этих трех городах, надо откладывать среднюю зарплату 4 года.