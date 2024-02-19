Аналітичне дослідження, під час якого порівняли середню зарплату до вартості житла, провели аналітики маркетплейса DIM.RIA та фахівці платформи пошуку роботи robota.uа. Експерти враховували ціни на однокімнатні квартири як на первинному, так і на вторинному ринках, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Як довго треба заробляти на первинне житло

Станом на січень 2024 року найбільший розмір середньої зарплатні зафіксували в Києві – це 23 600 гривень. Середня ціна за однокімнатну квартиру на первинному ринку в столиці становить 3 299 336 гривень. Відтак вартість житла дорівнює 140 повним зарплатам фахівця, які конвертуються у 12 років.



Найдовше треба заощаджувати в Києві, Львові та Дніпрі / Фото DIM.RIA

У Львові на однокімнатну квартиру потрібно буде заробляти 11 років, а в Дніпрі – 10 років. Найшвидше власне житло вдасться придбати жителям Івано-Франківська, Тернополя, Кропивницького, Хмельницького та Запоріжжя – за 6 років.

Чи вдасться швидше заощадити на вторинну квартиру

У Києві, Львові та Ужгороді найвищі середні ціни на однокімнатне житло. У столиці треба 11 років накопичувати середню зарплату для купівлі квартири вартістю 3 070 637 гривень. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді – 9 років.



Терміни заощадження на вторинне житло трохи менші / Фото DIM.RIA

У Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві середня вартість однокімнатної квартири значно нижча, ніж в інших обласних центрах. Вочевидь, це пов'язано з досить близьким розташуванням до лінії фронту та частими обстрілами. Щоб заощадити на вторинне житло в цих трьох містах, треба відкладати середню зарплату 4 роки.