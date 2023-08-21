Полы в маленькой кухне: три варианта, которые визуально увеличивают пространство

Кухни должны быть как можно более просторными. Если площадь маленькая, то следует воспользоваться несколькими трюками, чтобы улучшить ситуацию.

Тщательно подобранный кухонный пол может трансформировать эту зону, казалось больше, чем она есть. От цвета, отделки, размера и узора зависит очень многое. Эксперты по дизайну рассказали о трех типах покрытий, визуально увеличивающих кухню.

Обратите внимание Инфраструктура и планирование: на что обратить внимание при покупке дома в новостройке

Используйте светлые цвета

Один из основных способов сделать кухню более просторной – это усилить эффект естественного света, добавив миров или яркие цвета.

"При выборе пола для маленькой кухни светлые и яркие цвета часто являются лучшим выбором для создания иллюзии большего пространства. Светлый деревянный оттенок, светло-серый или белый пол будут отражать свет и делать комнату более открытой", – советует эксперт Рози Эллиот. Kitchen Appliance Answer.

Другие нейтральные цвета, такие как бежевый, слоновая кость, кремовые и пастельные также могут "открыть пространство".

"Темный пол, как правило, имеет противоположный эффект, создавая ощущение замкнутости и тесноты маленькой кухни", – продолжает Рози Эллиот.

Создайте поток цвета

Еще один способ усилить иллюзию более просторной кухни – использовать одинаковый пол на кухне и смежных комнатах, чтобы создать поток. Речь идет об использовании одинаковой кухонной плитки или светлого паркетного пола в зале или столовой, что сделает вашу кухню и другие комнаты более просторными.

Вы также можете создать однородный вид своей кухни, соединив пол со стенами и шкафами подобных оттенков. Это также способно увеличивать комнату.

Артем Кроповинский, дизайнер интерьера и основатель компании Arsight, считает: "Соблюдение монохроматической цветовой гаммы может оказаться полезным. Это уменьшает визуальную фрагментацию, из-за которой комната подчас ощущается суженной. Сплоченная палитра, где пол и стены близки по оттенку, может изменить все" .

Контраст тоже возможен

Создать ощущение большего пространства на кухне можно и с помощью контрастов, придающих глубины.

Если вы выберете более темный пол, но светлые стены и шкафы, то комната станет визуально выше. Этот баланс предотвращает создание слишком "тяжелой" кухни.

Артем Кроповинский добавляет: "В то время как светлые цвета всегда сделают пространство больше, темные могут это сделать при определенных условиях. Например, установите темный островной стол на фоне светлого пола и стен – это придаст глубины, не создавая ощущения тесноты".