Пол, возраст и доход: портрет типичного человека, который покупает жилье в ипотеку

Специально для тех, кто не понимает "кто эти люди, которые берут ипотечные кредиты", банк "Глобус" составил портрет типичного заемщика по программе "Доступная ипотека 7%". По данным исследования, на рынке преобладают молодые люди со средним доходом в 25 750 гривен.

Государственная программа "Доступная ипотека 7%", стартовавшая 1 марта 2021 года, за 9 месяцев уже стала действенным инструментом для повышения спроса на рынке недвижимости. Согласно данным Минфина, в рамках программы подписано 1 104 кредитных договора на 958,6 миллиона гривен.

К теме В рассрочку или в ипотеку: известный девелопер рассказал, как выгоднее купить квартиру

В каких городах больше всего заемщиков

В программе участвуют 24 региона. Чаще всего ипотечные кредиты берут в Киеве, а также Киевской и Харьковской областях.

Клиенты программы "Доступная ипотека 7%": кто они / Фото банк "Глобус" Средний размер кредита по программе – 850 тысяч гривен. Кто участвует в программе "Доступная ипотека 7%" Клиенты программы "Доступная ипотека 7%": кто они / Фото банк "Глобус" Более 60% ссуд приходится на семьи, состоящие из двух и более человек. При этом авторы исследования отмечают, что доступной ипотекой интересовались все возрастные группы. Самым молодым клиентом оказался 22-летний парень, самым старшим – 59-летний мужчина.

Клиенты программы "Доступная ипотека 7%": кто они / Фото банк "Глобус"

Средний возраст заемщиков составляет 30 – 40 лет, а размер дохода – 25 750 гривен. Женщины становились участницами программы так же часто, как и мужчины, однако уровень дохода последних в среднем несколько выше. Соответственно, мужчины при оформлении ссуды осуществляют больший (31% от стоимости недвижимости) первый взнос.

Читайте также На что обратить внимание, выбирая помещение под магазин: советы девелопера

Средний размер личного взноса участника программы составляет 29%. Заметим, что максимальная сумма ипотечного кредита, предусмотренная программой, составляет 2 миллиона гривен, а первый взнос собственных средств заемщика – 15% стоимости предмета ипотеки.

Какую недвижимость покупают

Чаще украинцы берут кредит на 1 и 2-комнатные квартиры. Общая площадь самых популярных предложений составляет около 50 – 55 квадратных метров.