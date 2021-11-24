Державна програма "Доступна іпотека 7%", яка стартувала 1 березня 2021 року, за 9 місяців вже стала дієвим інструментом для підвищення попиту на ринку нерухомості. Згідно з даними Мінфіну, в рамках програми підписано 1 104 кредитних договорів на 958,6 мільйона гривень.

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В яких містах найбільше позичальників

У програмі задіяно 24 регіони. Найчастіше іпотечні кредити беруть у Києві, а також Київській та Харківській областях.

Клієнти програми "Доступна іпотека 7%": хто вони / Фото банк "Глобус"

Середній розмір кредиту за програмою – 850 тисяч гривень.

Хто бере участь у програмі "Доступна іпотека 7%"

Клієнти програми "Доступна іпотека 7%": хто вони / Фото банк "Глобус"

Понад 60% позик припадає на сім’ї, які складаються з двох та більше осіб.

При цьому, зазначають автори дослідження, доступною іпотекою цікавилися всі вікові групи. Наймолодшим клієнтом виявився 22-річний хлопець, найстаршим – 59-річний чоловік.

Клієнти програми "Доступна іпотека 7%": хто вони / Фото банк "Глобус"

Середній вік позичальників становить 30 – 40 років, а розмір доходу – 25 750 гривень. Жінки ставали учасницями програми так само часто, як і чоловіки, однак рівень доходу останніх у середньому є дещо вищим. Відповідно, чоловіки при оформленні позики здійснюють більший (31% від вартості нерухомості) перший внесок.

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Середній розмір особистого внеску учасника програми сягає 29%. Зауважимо, що максимальна сума іпотечного кредиту, передбачена програмою, становить 2 мільйони гривень, а перший внесок власних коштів позичальника – 15% від вартості предмета іпотеки.

Яку нерухомість купують

Найчастіше українці беруть кредит на 1 та 2-кімнатні квартири. Загальна площа найпопулярніших пропозицій становить близько 50 – 55 метрів квадратних.