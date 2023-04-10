Это делают все: трендовые приемы в дизайне, которые скоро покинут чат

Ориентироваться на ультрамодные и популярные приемы, создавая дизайн квартиры – это всегда рискованное решение. Ведь ваше стильное сегодня может мгновенно превратиться в устаревшее завтра.

Эти три приема сейчас широко используют дизайнеры и найти их можно почти в каждой современной квартире. С какими трендами следует быть осмотрительными, рассказывает 24 канал.

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Какие тренды могут скоро выйти из моды

Рельсовые панели



Рельсовые панели сегодня очень популярны / Фото из открытых источников

Использование панелей из дерева или другого материала уже продолжительное время практикует немало дизайнеров. И действительно, интерьер в 2023 году все еще актуально выглядит с этими деталями, однако материал может скоро выйти из моды, а такой метод оформления начнет использовать каждый второй.

Для украшения своей квартиры рекомендуем продумать что-то оригинальное и нетривиальное. Ваша авторская идея всегда будет в тренде.

Кирпич



Кирпич уже давно в тренде / Фото из открытых источников

Украшать одну или несколько стен кирпичом начали еще задолго до того, как лофт с голыми стенами начал захватывать рынок дизайна и создавать коллаборации с другими более нежными стилями. Еще сегодня украшению кирпичом можно найти оправдание на примере стильных проектов, однако надолго ли этот тренд задержится на высоких позициях?

Плитка гексагон



Избегайте ультрамодных новинок / Фото из открытых источников

Использование ровных шестиугольных тоже стали широко применять в современных дизайнах: ими отделывают пол, стены, фартук на кухне или создают композиции из кусков зеркал и других материалов.

Фигуры, похожие на пчелиные соты, действительно могут дополнить дизайн дома, но существует риск, что они уже совсем скоро надоедят потребителю и убегут с трендовых позиций.