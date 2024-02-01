Зимой очень уютные: пять очаровательных А-образных домов, которые сейчас продают в США
Источник:риэлтор
Нет ничего уютнее зимой, чем А-каркасный дом, чем А-каркасный дом. Это жилье с крутым углом крыши, напоминающим первую букву алфавита или треугольник. В США такие дома стоят дорого, но местные риелторы отыскали пять хороших вариантов, которые являются самыми бюджетными на рынке.
Хотя треугольные домики существуют уже очень давно, в США они стали популярными во время Второй мировой войны. Люди строили их, потому что это было бюджетно, и такие помещения не требовали особого ухода. Затем эти дома они сдавали в аренду отдыхающим, с чего неплохой доход.
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Треугольные домики очень популярны до сих пор, поэтому бюджетных вариантов мало, если искать жилье в хорошем жилом состоянии. Самый дешевый из подборки стоит 285 тысяч долларов, все остальные – по цене до 400 тысяч.
Хэмптон, штат Теннесси штат Теннесси
- Цена: 324 900 долларов
Этот дом с двумя жилыми комнатами и новой кухней расположен в горах. Площадь жилья составляет 335 квадратных метров. Среди дополнительных преимуществ – большая терраса, садовый сарай и парковочное место.
Гордонвиль, штат Техас
- Цена: 285 тысяч долларов
Это замечательный дом площадью 90 квадратов вмещает большую спальню с ванной и гардеробной, а также кухню. И изюминкой собственности является крытое крыльцо и бассейн со спа.
Веллингтон, штат Огайо
- Цена: 329 900 долларов
В этой "сельской резиденции" есть четыре спальни, уютная гостиная, просторная сельская кухня и обеденная зона с местом для хранения вещей. Также в собственности принадлежит большой сарай и гараж на два авто.
Лун-Лейк, штат Вашингтон
Цена: 399 тысяч долларов
Удивительный A-образный дом, расположенный посреди леса у озера. В объявлении отметили, что внутри есть спальня на мансарде и гостиная. Рядом размещено дополнительное отдельное жилье для ночлега.
Конвей, штат Нью-Гемпшир
- Цена: 315 тысяч долларов
Уютный дом в маленьком городке вмещает две спальни, гостиную и кухню. Сейчас жилье сдают в аренду, потому что зимой это очень популярное место для отдыха.