Популярный певец Фаррелл Уильямс откроет отель на Багамах

Отель сможет вместить 400 гостей. На территории обустроят сад, несколько бассейнов и бунгало со студиями звукозаписи.

Открытие запланировано на январь 2024 года. Звездный комплекс станет частью престижного курорта Atlantis Paradise Island на Багамах. Рассказываем, что о нем известно.

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Фаррелл Уильямс анонсировал открытие отеля

Коммерческое помещение певец откроет при поддержке предпринимателя Дэвида Грутмана. Известно, что отель получит название – Somewhere Else.



Интерьер будущей гостиницы / Фото Groot Hospitality

За разработку проекта будет отвечать дизайнер Шон Салливан со своей командой. Строить здание с нуля не планируют. За основу возьмут первый отель, построенный на курорте – The Beach. Салливан рассказал, что они полностью превратят фасад здания и уберут излишние декоративные элементы.

Певец объясняет, что концепция отеля будет опираться на классические тропики. Основным цветом станет кораллово-розовый, его дополнят с помощью натурального дерева. В интерьер и архитектуру здания планируется интегрировать расписные фрески в тропическом стиле, а также скульптуры – их поставят на территории и внутри гостиницы.



Проект гостиницы / Фото Groot Hospitality

Чтобы сохранить атмосферу курорта, на территории оставят растения и деревья, которые росли здесь и раньше. Уильямс надеется сделать это "местом для уединения", так что здесь не будут строить ночных клубов.

Всего в отеле хотят сделать около 400 номеров и люксов, оборудовать рестораны и бары. Также на территории планируется построить несколько бунгало, где обустроят студии звукозаписи.