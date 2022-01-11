В Португалии продают старинный монастырь: цена и особенности

Историческая недвижимость в Португалии включает 13 спален и пристроенную церковь. Ежегодно здесь проводятся богослужения.

Это историческое португальское имение в городке Марко-де-Канавесес, построенное еще в 10 веке. В течение долгого времени оно служило монастырем, а в 1977 году объект классифицировали как национальный памятник культуры.

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Пристроенная церковь до сих пор действует при Ватикане и ежегодно проводит службы. Сам монастырь был превращен в одну из самых эксклюзивных частных резиденций страны примерно 80 лет назад.

Сколько просят за старинный монастырь в Португалии



Как выглядит монастырь / Фото nestseekers

Актуальная цена исторической недвижимости – 31 миллион евро (37,2 миллиона долларов).

Постройка действительно в идеальном состоянии. Она была обновлена внутри, чтобы поместить все современные удобства, в том числе системы изоляции и отопления. При этом монастырь до сих пор сохраняет подлинную средневековую атмосферу,

– рассказывает агент по недвижимости Нуно Франко.



Исторические детали / Фото nestseekers

По словам Франко, в резиденции немало произведений искусства и мебели ручной работы из бразильского дерева. Кроме того, с огромного частного участка открывается невероятный вид на реку и сады.

Что ждет покупателей в монастыре

Монастырь площадью 3499 квадратных метров имеет 13 спален и 16 ванных комнат. Также новому владельцу перейдет 35 гектаров земли. Соседний участок, который также включен в предложение, имеет еще 17 гектаров земли и 9 небольших домов, нуждающихся в реконструкции.



Дополнительные 17 гектаров земли с гостевыми домиками / Фото nestseekers

Объект отгорожен четырехметровыми стенами. Для лучшей защиты установлена система видеонаблюдения. Также здесь есть лифт, гараж, домашний офис, зал для светских приёмов и несколько балконов.

В монастыре сделан ремонт / Фото nestseekers

По словам Франко, пристроенная церковь 12 века технически принадлежит Ватикану, поэтому покупатели не могут претендовать и на нее, однако, добавляет агент, службы проводятся там только один раз в год.



На территории до сих пор работает церковь / Фото nestseekers