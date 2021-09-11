Последствия большого терактов: как события 11 сентября в США изменили строительство небоскребов
Источник:Dezeen
После террористических атак на Всемирный торговый центр внимание всего мира было приковано к небоскребам. Трагедия 11 сентября начала новую эру в строительстве гигантских многоэтажек.
По словам архитекторов, теракты 11 сентября привели к "ренессансу дизайна высоких зданий". С тех пор они стали выше и амбициознее, однако вопросы защиты и безопасности занимают теперь главное место в проектировании любого комплекса.
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После террористического нападения на башни-близнецы возникло много вопросов и сомнений по поводу будущего высоких зданий.
Мы думали, что события 11 сентября покладут амбициям сверхвысоких зданий. Несмотря на неутешительные прогнозы, за последние 20 лет произошел всплеск зданий небоскребов, – сказал Джеймс фон Клемперер, президент компании Kohn Pedersen Fox, которая спроектировала четыре из 10 самых высоких небоскребов мира.
Наряду с ростом количества высоких зданий за последние 20 лет, высота строительства небоскребов также резко возросла. В современных небоскребах улучшенная физическая и эксплуатационная безопасность. Умные решения идут в сочетании с системами безопасности и значительно улучшенными технологиями, которые контролируют все уровни доступа к зданиям.
Во Всемирном торговом центре большой проблемой эвакуации было всего несколько узких лестниц. Теперь установления таких лестниц не рекомендуются, и нужны более логические пути к нескольким точек выхода. Широкие лестницы и резервное освещение также стали обязательными.
Специальный лифт, защищенный для использования пожарными в чрезвычайных ситуациях, становится все более распространенным рядом с лифтами для эвакуации людей как альтернатива лестничным маршам.
Технология лифтов, используемых в небоскребах, также значительно улучшилась с точки зрения скорости и эффективности перемещения людей по этажам. Теперь людей можно вывести из здания гораздо быстрее.
Материалы, используемые для строительства небоскребов, также были пересмотрены за последние 20 лет. Ядра зданий возводят из высокопрочного огнеупорного бетона.
Высокопрочные бетонные ядра теперь обычным делом, и для их защиты обычно вводят большое количество специально разработанных арматурных стержней.