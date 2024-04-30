Как быстро восстановить утраченные документы на недвижимость: вот что нужно знать
Источник:"Ты же юрист"
Документы на недвижимость закрепляют ваше право собственности, поэтому их обязательно нужно иметь. Но по разным причинам люди иногда теряют эти документы, а потом не знают, как восстановить их.
Для начала надо обратиться за помощью к своему нотариусу. У него должны храниться дубликаты утраченных документов на жилье.
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Как восстановить утраченные документы
Самый легкий способ – попросить дубликаты утраченных документов у того же нотариуса, где вы получали оригиналы. Он вам может предоставить:
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- договор мены;
- свидетельства о наследстве по закону или завещанию.
Если вы не можете вспомнить, какой именно нотариус регистрировал ваш документ, то можно получить платную справку из Реестра на сайте Минюста. Там будет информация о дате регистрации и нотариуса, что ее осуществил.
Также в решении этого вопроса может помочь ЦПАУ. Там выдают дубликаты свидетельства о приватизации недвижимого имущества. Перечень необходимых документов нужно уточнять уже на месте.
Что делать в случае отказа
"В случае отказа в оформлении документов на право собственности или в получении дубликата вопрос решается в судебном порядке", – говорится в сообщении.
К заявлению в суд следует приложить письменный отказ нотариуса или иного органа, который выдает документы на право собственности.