Как быстро восстановить утраченные документы на недвижимость: вот что нужно знать

Документы на недвижимость закрепляют ваше право собственности, поэтому их обязательно нужно иметь. Но по разным причинам люди иногда теряют эти документы, а потом не знают, как восстановить их.

Для начала надо обратиться за помощью к своему нотариусу. У него должны храниться дубликаты утраченных документов на жилье.

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Как восстановить утраченные документы

Самый легкий способ – попросить дубликаты утраченных документов у того же нотариуса, где вы получали оригиналы. Он вам может предоставить:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

свидетельства о наследстве по закону или завещанию.

Если вы не можете вспомнить, какой именно нотариус регистрировал ваш документ, то можно получить платную справку из Реестра на сайте Минюста. Там будет информация о дате регистрации и нотариуса, что ее осуществил.

Также в решении этого вопроса может помочь ЦПАУ. Там выдают дубликаты свидетельства о приватизации недвижимого имущества. Перечень необходимых документов нужно уточнять уже на месте.

Что делать в случае отказа

"В случае отказа в оформлении документов на право собственности или в получении дубликата вопрос решается в судебном порядке", – говорится в сообщении.

К заявлению в суд следует приложить письменный отказ нотариуса или иного органа, который выдает документы на право собственности.