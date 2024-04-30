Для початку треба звернутися за допомогою до свого нотаріуса. У нього мають зберігатися дублікати втрачених документів на житло.

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Як відновити втрачені документи

Найлегший спосіб – попросити дублікати втрачених документів у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали. Він вам може надати:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір міни;

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом.

Якщо ви не можете пригадати, який саме нотаріус реєстрував ваш документ, то можна отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мін'юсту. Там буде інформація про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив.

Також у розв'язанні цього питання може допомогти ЦНАП. Там видають дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати вже на місці.

Що робити в разі відмови

"У випадку відмови в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку", – мовиться у повідомленні.

До заяви в суд варто додати письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності.