Потомки миллиардера Ротшильда судятся за родовую усадьбу: фото имения

Потомки известного миллиардера Альфонса Ротшильда пытаются вернуть себе родовую усадьбу. Она была конфискована во время Второй мировой войны.

Ротшильды подали иск на Чехию в Европейский суд по правам человека. Как выглядит предмет спора – смотрите далее.

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Что хотят вернуть Ротшильды

Потомки Ротшильда в судебном порядке требуют вернуть земельный участок и комплекс зданий Шилгержовице в районе города Глучин. По их словам, в 1939 году эти владения у Альфонса Ротшильда из-за его еврейского происхождения конфисковали нацисты. После войны усадьба досталась властям Чехословакии.

Ротшильды ссылаются на закон о реституциях, который был принят в Чехии в 1989 году.

По словам правнука Ротшильда Джеффри, преимущественно комплекс находится во владении государства. Что касается частных собственников, их выселять якобы никто не планирует.

Шилгержовице принадлежал Ротшильдам с 1844 года / Фото pragagid

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Что известно о комплексе

Шилгержовице был построен в конце XVIII века. С 1844 года он являлся собственностью семейства Ротшильдов.

На сегодняшний день некоторые здания на территории усадьбы открыты для посещений. В них проводят торжественные мероприятия, конференции и различные деловые встречи.