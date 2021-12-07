Повлияет ли Омикрон на рынок недвижимости: прогнозы экспертов

Новости о новом штамме COVID-19 уже успели поразить финансовый рынок и перекрыть международные авиасообщения. Теперь эксперты пытаются спрогнозировать, сможет ли Омикрон повлиять на недвижимость.

Американские эксперты по недвижимости считают, что новый штамм может усугубить дефицит домов на продажу, повлиять на спрос ипотеки и привести к повышению арендной платы. Однако для начала они предлагают узнать больше о самом Омикроне, поскольку в случае действенности вакцин, нам не грозит тотальный локдаун.

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Экономист Даниэль Хейл считает, что рынок недвижимости может оказаться устойчивым к Омикрону, поскольку предыдущие ограничения успели изменить внутренние процессы. Да, мы можем столкнуться минимальным количеством предложений, высокими ценами и популярностью квартир в пригородах, однако за последние годы это уже никого не удивляет, а большинство девелоперов учитывают риски.

Я не думаю, что влияние на рынок жилья и экономику будет столь же серьезным, как после первого удара COVID-19. На этот раз экономика подготовлена ​​лучше. Люди работают из дома. Мы наблюдаем рост количества онлайн-услуг,

– говорит Гей Короратон, старший экономист Национальной ассоциации риелторов.

Другие эксперты отмечают, что сейчас рано делать точные прогнозы, поскольку все будет зависеть от того, насколько быстро будет распространяться новый штамм и, соответственно, какие меры будут принимать власти каждой страны.

Пока нет непосредственной угрозы для жилого или коммерческого сектора. Однако в ближайшие несколько недель ситуация прояснится. Если третья волна станет неизбежной, в 2022 году нас ожидает несколькомесячная отсрочка спроса,

– добавил Субханкар Митра из Colliers.

Как Омикрон повлияет на продажи

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Неопределенность, связанная с этим вариантом, может вынудить некоторых людей отказаться от покупки жилья, а продавцов переждать тяжелые времена и только тогда возвращаться к попыткам реализовать лоты.

Однако, отмечают эксперты, пандемия больше не нова, а процесс купли – продаж давно учел большинство нюансов. У застройщиков и риелторов было полтора года, чтобы практиковать виртуальные туры, поэтому те, кто действительно хочет купить недвижимость, сможет это сделать у тех, кто перестраховался.