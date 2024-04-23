Россия за два года разрушила столько жилья, что надо строить пять лет: данные в квадратах

Государство получило уже более 640 тысяч сообщений в ГИИ о повреждении или уничтожении жилья от украинцев. В квадратах это составляет несколько десятков миллионов.

В целом говорится о 50 миллионах квадратных метров уничтоженного и поврежденного жилья. Об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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Надо отстраивать пять лет

До полномасштабного вторжения в Украине вводили в эксплуатацию в среднем 10 миллионов квадратов жилья ежегодно. Поэтому восстанавливать недвижимость нужно будет точно 5 лет.

Нам Россия за 2 года разрушила то, что надо строить 5 лет. За 2023 год мы получили 98 тысяч заявлений – 52 тысячи удовлетворены, люди получили 5 миллиардов гривен компенсации за поврежденное жилье,

– сообщила Шуляк.

Правительство выдает жилищные сертификаты владельцам уничтоженной недвижимости по программе "еВідновлення". По словам Елена Шуляк, люди покупают новые квартиры и дома за сертификаты в основном на Киевщине, но также и в приграничных областях.

"В лидерах Киев, Киевская область, но также люди выбирают жить в Харьковской, Черниговской областях", – заявила Шуляк.

Какую наибольшую сумму компенсации можно получить

Наибольшая сумма компенсации за поврежденную квартиру составляет 350 тысяч гривен, а за дом – 500 тысяч гривен.

Что касается размера выплаты за разрушенное жилье, то четко определенной нет. Очевидно, ее определяют индивидуально в каждом случае. Известно, что компенсацию предоставляют только в пределах определенной площади (до 150 квадратов для квартир, и до 200 квадратов для домов).