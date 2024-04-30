"Горело десятилетиями": как выглядит город с трагической историей, где почти никто не живет

Город Централия в Пенсильвании опустел после того, как трагический пожар на шахте разрушил все вокруг. Люди вынуждены были бежать и искать новый дом, что и привело к опустошению общины.

Поселяться в Централии до сих пор не безопасно, потому что огонь не удается потушить. С каждым годом территория возгорания увеличивается на 23 метра.

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Когда-то в Централии кипела жизнь

В 1920-х годах город был оживленным – там стремительно развивалась горнодобывающая промышленность, поэтому все местные имели работу и хороший заработок. Тогда в Централии жили около 1200 человек. Но сейчас город превратился в пустыню, большинство зданий уничтожены, а разрисованными граффити улицами гуляет дым.

Пожар не могут потушить / Скриншот видео

Дело в том, что в 1962 году в Централии начался пожар на шахте, который продолжается до сих пор, хоть прошло более 50 лет. То, что осталось от города, закрыли, чтобы люди не передвигались по полуразрушенным дорогам и не дышали токсичным дымом.

Про Централию сняли много роликов, где показали разрушенные здания. Население города сейчас составляет максимум 5 человек.

Из-за пожара разрушены дороги / Скриншот видео

Существует версия, что вспышка огня в шахте вызвала огромный пожар на свалке, которая впоследствии распространилась. Возгорание охватило всю сеть подземных тоннелей.