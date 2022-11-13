Поэтому прежде чем скупать как можно больше комнатных растений, проанализируйте, действительно ли у вас есть возможность уделять им достаточно времени, рассказывает 24 канал. Каких еще ошибок следует избегать, стремясь освежить свой дом – дальше.

Читайтет акже Впервые на EXPO Real: кто представлял Украину на крупнейшей выставке недвижимости в Европе

Подбирать растения по внешнему виду

Комнаты, куда попадает недостаточно света, не стоит украшать тропическими растениями с большими эффектными листьями, поскольку им будет некомфортно в темноте. Они быстро потеряют привлекательный внешний вид и наоборот – начнут портить интерьер.



Выбирайте растения, согласно параметрам квартиры / Фото Pexels

Выбирая растения, отталкивайтесь от условий, которые предусматривает ваша квартира: какие комнаты освещены лучше, где посуше воздух, где бывают сквозняки. С учетом этих нюансов можно подбирать растения, что хорошо приживутся в вашем доме.

Игнорировать уход

Каждому комнатному растению требуется регулярный уход. Многие заводят экзотические капризные цветы в погоне за стильным интерьером и уже скоро жалеют о своем выборе из-за нехватки времени.

Прежде чем покупать новое растение, почитайте информацию об уходе и сопоставьте со своим расписанием. Подумайте, кто сможет ухаживать за влаголюбивым цветком, пока вы в командировках и будет ли у вас возможность проводить ежегодную пересадку.

Узнайте о специфике ухода за теми или иными сортами / Фото Pexels

Пренебрегать правилами ухода за растением

Даже стойкие кактусы и суккуленты можно уничтожить, если пренебрегать базовыми правилами ухода. К примеру, если часто заливать их водой. Эти же неприхотливые суккуленты лучше реагируют на естественное увлажнение, которое происходит редко и обильно. Так растение проживет у вас дольше и станет настоящим украшением на долгие годы.

Покупать сразу много растений

Заводите не более 1 – 2 растений за раз, с интервалом в 2 – 3 недели. За это время вы успеете понять, подходит ли цветам место, которое вы выбрали, справляетесь ли вы с уходом и есть ли у вас возможность завести больше подобных сортов.