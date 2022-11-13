Тож перш ніж скуповувати якомога більше кімнатних рослин, проаналізуйте, чи справді у вас є можливість приділяти їм достатню кількість часу, розповідає 24 канал. Яких ще помилок варто уникати, прагнучи освіжити свій дім – далі.

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Підбирати рослини за зовнішнім виглядом

Кімнати, куди потрапляє недостатньо світла, не варто прикрашати тропічними рослинами з великим ефектним листям, оскільки їм буде некомфортно в темноті. Тож вони швидко втратять привабливий зовнішній вигляд та навпаки – псуватимуть інтер'єр.



Вибирайте рослини, відповідно до параметрів квартири / Фото Pexels

Вибираючи рослини, відштовхуйтесь від умов, які передбачає ваша квартира: які кімнати освітлені краще, де сухіше повітря, де бувають протяги. З урахуванням цих нюансів можна підбирати рослини, які добре приживуться.

Ігнорувати догляд

Кожній кімнатній рослині потрібний регулярний догляд. Багато хто заводить екзотичні примхливі квіти в гонитві за стильним інтер'єром й вже скоро жаліють про свій вибір через брак часу.

Перш ніж купувати нову рослинку, почитайте інформацію про догляд та зіставте зі своїм розкладом. Подумайте, хто зможе доглядати вологолюбну квітку, поки ви у відрядженнях та чи буде у вас можливість проводити щорічну пересадку.

Дізнайтеся про специфіку догляду за тими чи іншими сортами / Фото Pexels

Нехтувати правилами догляду за рослиною

Навіть стійкі кактуси та сукуленти можна знищити, якщо нехтувати базовими правилами догляду. Приміром, якщо часто заливати їх водою. Ці ж невибагливі сукуленти краще реагують на природне зволоження, яке відбувається рідко та рясно. Так рослина проживе у вас довше та стане справжньою прикрасою на довгі роки.

Купувати відразу багато рослин

Заводьте не більше 1 – 2 рослин за раз, з інтервалом у 2 – 3 тижні. За цей час ви встигнете зрозуміти, чи підходить квітам те місце, яке ви вибрали, чи справляєтеся ви з доглядом та чи є у вас можливість завести більше подібних сортів.