Временное жилье для ВПЛ: как воспользоваться и когда отказ неправомерен
Источник:Юридический советчик для ВПЛ
В общем, внутренне перемещенные лица имеют право получить жилье для временного проживания на 6 месяцев. Однако не все ВПЛ получат помощь – многие люди могут получить отказ, и на это есть определенная причина.
Переселенцы, имеющие статус ВПЛ и получившие помощь в виде временного жилья, должны оплачивать только коммунальные услуги. Многодетные семьи, лица с инвалидностью и пожилые люди могут проживать во временных домах более 6 месяцев.
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Что должны сделать ВПЛ, чтобы получить временное жилье
- Подать заявление о взятии на учет граждан, которые нуждаются в жилье для временного проживания в уполномоченные органы (сельский, поселковый, городской советы и т.д.) по месту регистрации как ВПЛ.
К заявлению добавить:
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию РНОКПП;
- копию справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи;
- копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и другие);
- копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда (факт уничтожения или повреждения жилья, которое уже невозможно использовать по назначению, подтверждаемому личным заявлением заявителя и членов его семьи);
- копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя (при подаче заявления уполномоченным представителем ВПЛ).
- Дождаться решения о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в временном жилье, или об отказе во взятии на такой учет. Решение принимается в течение 1-го рабочего дня после подачи соответствующего заявления.
- Дождаться поступления в фонд жилых помещений, которые будут пригодны для временного пользования.
Как только пригодное жилье поступит в фонд, уполномоченный орган должен принять решение о предоставлении жилья в течение трех рабочих дней.
Когда отказ неправомерный, а когда – законный
Внутри перемещенным лицам не могут отказать в помощи, если у них действительно нет жилья на момент обращения. Однако ВПЛ могут получить временный дом только после появления подходящего жилья в общине.
Жилье не будут предоставлять тем ВПЛ, в которых любой из членов семьи является владельцем жилья или части жилья, пригодного для проживания, размером не менее 13,65 квадратного метра на одного человека. Жилье обязательно должно быть расположено на территориях:
- не входят в перечень тех, где продолжаются бои, или временно оккупированными;
- входят в указанный перечень, но для них определена дата завершения боев или деоккупации.