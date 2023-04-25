Это возможно: из старого коттеджа в стильный дом в центре города

Старую антикварную мебель можно легко превратить в современные произведения искусства и легко вписать в стильный дизайн. Превратить возможно и старый дом, сменив фасад на современный манер.

Это доказали совершенно не касающееся сферы архитектуры или строительства супруги. Как физиотерапевту и стоматологу удалось создать современный коттедж, делимся дальше.

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Как выглядит современный коттедж после перевоплощения

У мужчины и женщины появилось уникальное хобби в свободное от работы время. Они занимаются проектированием роскошных домов. Один из таких успешных воплощений расположен на 44 Crase Street в Тенерифе.

Стоматолог Крис Сувлис и его жена Тина, работающая преподавателем физиотерапии в Университете Квинсленда, привыкли разрушать стереотипы. У мужа есть итальянское происхождение, а жена родом из Греции, что уже заложило в их отношениях нетривиальную подоплеку.

Наша цель состоит в том, чтобы сохранить коттеджный фасад оригинальных домов, но сделать их очень современными внутри,

– объясняют супруги.

Именно с таким настроением они начали работать над домом площадью 377 квадратных метров в центре города. Его старались максимально интегрировать в зеленую солнечную морскую тематику региона. В результате удалось создать оригинальный дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами.

Комната до перевоплощения / Фото Realestate



Комната после ремонта / Фото Realestate

Здесь и французский дуб, и фарфор в сочетании с гранитом, и мансардные окна, придающие элегантности дизайну.

Здание было построено еще в 1913 году и уже износилось за столетие. Владельцы говорят, что почти каждая дощинка внутри нуждалась в замене или реставрации.



Ванная комната до / Фото Realestate



Ванная комната после / Фото Realestate



Старая терраса / Фото Realestate



Новое пространство для отдыха / Фото Realestate