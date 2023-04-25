Це довело геть не дотичне до сфери архітектури чи будівництва подружжя. Як фізіотерапевтці та стоматологу вдалось створити сучасний котедж, ділимось далі.

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Як виглядає сучасний котедж після перевтілення

У чоловіка та жінки з'явилось унікальне хобі у вільний від роботи час. Вони займаються проєктуванням розкішних будинків. Один з таких успішних втілень розташований на 44 Crase Street у Тенеріффе.

Стоматолог Кріс Сувліс та його дружина Тіна, яка працює викладачем фізіотерапії в Університету Квінсленда, звикли руйнувати стереотипи. Чоловік має італійське походження, а дружина родом з Греції, що вже заклало у їхніх стосунках нетривіальне підґрунтя.

Наша мета у тому, щоб зберегти котеджний фасад оригінальних будинків, але зробити їх дуже сучасними всередині,

– пояснює подружжя.

Саме з таким настроєм вони почали працювати над будинком, площею 377 квадратних метрів в центрі містечка. Його намагались максимально інтегрувати у зелену сонячну морську тематику регіону. В результаті вдалось створити оригінальний будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами.

Кімната до перевтілення / Фото Realestate



Кімната після ремонту / Фото Realestate

Тут і французький дуб, і порцеляна в поєднанні з гранітом, і мансардні вікна, що додають елегантності дизайну.

Будівля була споруджена ще у 1913 році та вже добряче зносилась за століття. Власники кажуть, що майже кожна дощинка всередині потребувала заміни чи реставрації.



Ванна кімната до / Фото Realestate



Ванна кімната після / Фото Realestate



Стара тераса / Фото Realestate



Новий простір для відпочинку / Фото Realestate