Из старой церкви в современный дом: шокирующее перевоплощение
Источник:Realestate
Если старые дома подвергаются реставрации и могут получить вторую жизнь, то почему не применить такое превращение для старой церкви, подумали эти люди и приобрели помещение.
Чтобы превратить здание в обновленное и современное жилье, пришлось прилагать усилия. Как сейчас выглядит когда-то старинный архитектурный памятник, делимся дальше.
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Как выглядит современный дизайн в старой церкви
Церковь была построена в 1842 году и расположена на большой территории площадью более 2000 квадратных метров. Сооружение выполнено из камня и более чем через столетие было превращено в уникальную резиденцию.
Владельцы сохранили старинные предметы / Фото Realestate
Это имение имеет огромное значение исторического наследия. Объект получил значительное количество запросов, значительно выше среднего. Запросы поступают от местных покупателей из Хобарта, а также населения штата и между штатами. Большинство покупателей ищут уникальную недвижимость или, в частности, бывшие церкви,
– говорит агент по недвижимости.
Владельцы, выкупившие историческое здание, пытались сохранить его архитектурную ценность и соединить с современными мотивами дизайна. Следовательно, удалось создать уникальный культурный проект в регионе.
Гостиная в старинной церкви / Фото Realestate
Стильная спальня / Фото Realestate
Ванная комната / Фото Realestate
Современная и оригинальная кухня / Фото Realestate
Внутри остаются аутентичные предметы, такие как кафедра, орган и цветочные подставки, оригинальные светильники, стеклянные окна и витражи с религиозными сценами. Вход во вторую часть дома осуществляется через двойную дверь, где теперь есть большая зона отдыха.
В 1950-х годах к зданию пристроили воскресную школу, где сегодня разместилась современная стильная кухня и гостиная. В этом же помещении есть ванная комната и спальня. Также есть крытая терраса с видом на зеленые окрестности.