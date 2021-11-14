При каких условиях жилье станет более доступным: эксперт назвал 3 возможных сценария

Строительство остается одним из основных драйверов в экономике развитых стран. Именно эта сфера держит на плечах львиную долю ВВП.

Если брать общий оборот отрасли, то он составляет около 13% ВВП. Украине до этих показателей далеко – пока строительство занимает у нас чуть более 2% ВВП. Об этом в колонке для НВ Бизнес рассказал президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

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Несмотря на невысокие показатели, эксперт считает, что сегодня в стране есть все возможности для роста строительной отрасли и экономики в целом. Чтобы это случилось, Кушнир предлагает 3 сценария.

Дать людям возможность открыто тратить накопленные деньги

Посмотрим, как на практике покажет себя закон о налоговой амнистии, и как много людей воспользуется таким инструментом.

– отмечает Кушнир.

В запасе год, однако уже сейчас большинство экспертов считают, что предложенный вариант закона не даст ожидаемого эффекта.

Необходимо укреплять и расширять ипотеку

Эксперт утверждает, что, несмотря на запуск программы, она до сих пор не работает настолько эффективно, как могла бы. К тому же многие стремятся жить именно в новостройках с соответствующей инфраструктурой, но пока программа не предусматривает такой возможности.

"Насколько знаю, условия ипотеки пытаются расширить и дополнить. Например, последним было редактирование, позволяющее брать в ипотеку жилищный фонд, построенный после 2011 года. То есть мы сознательно предлагаем людям оформить ипотеку на 20 лет на жилье, которое после этих лет будет не слишком новым. Думаю, нужно расширить условия и разрешить людям покупать в ипотеку имущественные права у застройщиков", – комментирует Кушнир.

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Необходимо постоянно упрощать условия игры на строительном рынке

Упрощение механизма работы позволит привлечь иностранных инвесторов. Приходя работать в Украину, иностранцы хотят понимать рамки возврата прибыли и четкие условия работы,

– отмечает эксперт.

Он добавляет, что ослабление общих правил с усилением ответственности за их нарушение стало бы универсальным решением.

Кушнир заключает, что сегодня на рынке есть множество строительных компаний, которые хотят наращивать темпы, увеличивать начисления в бюджет и обеспечивать украинцев жильем.