Відповідні зміни були прийняті на засіданні уряду 21 жовтня 2021 року. Про цей йдеться на сайті Міністерства фінансів.

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Рішення передбачає спрощення вимог до предмета іпотеки. Так, вікові обмеження до нерухомості скасували. Однак це не стосується обласних центрів з чисельністю населення понад 1 мільйон – там іпотечне житло "має бути прийнято в експлуатацію або реконструйовано не раніше ніж протягом 10 років".

Відтак у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі тепер в кредит під 7% можна взяти житло, яке експлуатується максимум 10 років. Станом на сьогодні, це будинки 2011 року.

Крім того, Кабмін збільшив ліміт можливого перевищення площі з 20% до 40%. Тобто загальна площа тепер може становити 50 "квадратів" на одну людину плюс 40% додатково за бажанням (відсотки за останню сплачуються в повному обсязі).